AKP'li Şamil Tayyar: Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır

07 Aralık 2021 Salı, 19:23

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde partisine yönelik eleştirilerle sık sık gündeme geliyor.

Tayyar, Twitter hesabından ekonomideki durumla ilgili bir paylaşımda bulundu. Tayyar, "Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır. Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu" ifadelerine yer verdi.

Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Salgının tetiklediği ekonomik sorunların tüm dünyayı sarstığı aşikar. Her ülke kendi yöntemince bu sarmaldan kurtulmaya çalışıyor. Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır. Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu. Yüzleşirsek başarırız."

Salgının tetiklediği ekonomik sorunların tüm dünyayı sarstığı aşikar.



Her ülke kendi yöntemince bu sarmaldan kurtulmaya çalışıyor.



Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır.



Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu.



Yüzleşirsek başarırız. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 7, 2021

AKP’DE SOROS KAVGASI YAŞANMIŞTI

Yakın zamanda da Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 tartışması AKP'deki krizi gözler önüne sermişti. Şamil Tayyar'ın "Soros" çıkışına Cumhurbaşkanı Danışmanları Mehmet Uçum ve Ahmet Selim Köroğlu sert karşılık vermişti. Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner "Hep içimizden vurulduk" derken, Tayyar ise "Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez" demişti.