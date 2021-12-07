AKP'li Şamil Tayyar: Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır
Son dönemde iktidara yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, ekonomideki durumla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır. Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu. Yüzleşirsek başarırız" ifadelerini kullandı.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde partisine yönelik eleştirilerle sık sık gündeme geliyor.
Tayyar, Twitter hesabından ekonomideki durumla ilgili bir paylaşımda bulundu. Tayyar, "Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır. Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu" ifadelerine yer verdi.
Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Salgının tetiklediği ekonomik sorunların tüm dünyayı sarstığı aşikar. Her ülke kendi yöntemince bu sarmaldan kurtulmaya çalışıyor. Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır. Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu. Yüzleşirsek başarırız."
Salgının tetiklediği ekonomik sorunların tüm dünyayı sarstığı aşikar.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 7, 2021
Her ülke kendi yöntemince bu sarmaldan kurtulmaya çalışıyor.
Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır.
Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu.
Yüzleşirsek başarırız.
AKP’DE SOROS KAVGASI YAŞANMIŞTI
Yakın zamanda da Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 tartışması AKP'deki krizi gözler önüne sermişti. Şamil Tayyar'ın "Soros" çıkışına Cumhurbaşkanı Danışmanları Mehmet Uçum ve Ahmet Selim Köroğlu sert karşılık vermişti. Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner "Hep içimizden vurulduk" derken, Tayyar ise "Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez" demişti.
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