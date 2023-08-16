Akrebin soktuğu bebek, yoğun bakımda

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde akrebin soktuğu 1 yaşındaki Mehmet Ali Y., kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 14:05
Akrebin soktuğu bebek, yoğun bakımda
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Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi’nde, saat 03.00 sıralarında uyanıp ağlamaya başlayan 1 yaşındaki Mehmet Ali Y.'yi kontrol eden annesi, akrep soktuğunu fark etti.

Aile, bebeği hemen Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ali bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Mehmet Ali Y.’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.


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