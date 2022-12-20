Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

AA
20 Aralık 2022 Salı, 14:19
Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bota alınarak, kıyıya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Durali Tokcan'a (53) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Antalya Alanya deniz ceset

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