Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bota alınarak, kıyıya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Durali Tokcan'a (53) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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