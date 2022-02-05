Ankapark harcamalarında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 08:04

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine toplam 801 milyon dolar harcanarak inşa edilen ve “turist rekoru” kıracağı iddia edilen Ankapark, beklenilen ilgiyi göremeyince kapatıldı.

Görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, “Çinliler ve Katarlılar istiyor” diyerek yapımını başlattığı tesis için harcanan paraya yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı.

HAYVAN HEYKELLERİNE 1,3 MİLYON DOLAR



Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği yenileme alanında kullanılmak üzere Aralık 2013’te alınan hayvan heykellerinin hakediş tutarının 1,3 milyon dolar olduğu belirtildi. Yine AOÇ yenileme alanında kullanılmak üzere Eylül 2013’te gerçekleştirilen ihale kapsamında alınan 68 kalem mal için de yükleniciye 30,4 milyon dolar ödeme yapıldığı öğrenildi.

KULLANILMAYAN TELEFERİĞE 50 MİLYON DOLAR

İhalesi Aralık 2013’te ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen “Hayvanat Bahçesi ve Teleferik Yapım İşi” için ödenen para ise en maliyetli kalemlerden birini oluşturdu. İhale kapsamında yükleniciye toplam 50,4 milyon dolar ödeme yapıldığı tespit edildi. İşin başladığı günlerde dolar kurunun 2,036 TL olduğu bildirildi. Teleferiğin, tesisin faaliyette olduğu süreç dâhil hiçbir zaman kullanılmaması da dikkat çekti.

“FIŞKİYEYE” 14,8 MİLYON LİRA

Çıkarılan tabloya göre, AOÇ yenileme alanında kullanılmak üzere 33 kalem aydınlatma elemanı ile 202 metre uzunluğunda “müzikli görsel fıskiye” satın alındı. 2013 yılında, yani 1 ABD dolarının 2,044 TL olduğu günlerde gerçekleştirilen satın alma işlemi için belediye kasasından 14,8 milyon TL çıktı.

MİLYON DOLARLAR ÇÖPE GİTTİ

Batık proje için yapılan fahiş harcamalardan bazıları şöyle:

Dinozor iskeletleri ve fosilleri: 694 bin dolar

Dinozor ve kamuflaj malzemeleri: 4,7 milyon dolar

Hareketli dinozor, yapay ağaç, bank ve gölgelikler: 2,5 milyon dolar

Plastik çiçek ve plastik ağaç: 1,8 milyon dolar