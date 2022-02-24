Ankara'da 246 bin 699 aileye et desteğinde ikinci ödeme
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım alan ailelere yönelik ilk kez başlattığı et desteğinde ikinci ödemeler yapıldı. Çocukların sağlıklı beslenebilmeleri ve aylık protein ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sadece et ve et ürünleri alışverişi yapılabilecek şekilde yatırılan 100 TL’lik destek, mahalle kasapları ile yerel esnafın satışlarını da artırıyor. 24 Şubat 2022 Perşembe günü itibarıyla sosyal yardım alan 246 bin 699 ailenin Başkent Kartlarına toplam 24 milyon 669 bin 900 TL yüklendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Hayata geçirilen Başkent Kart uygulaması ile gıdadan doğal gaza kadar pek çok ihtiyaç karşılanırken, Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan ailelere 100 TL tutarında et desteğinde bulunuluyor.
Gıda kolisi dönemini sona erdirerek Başkent Kartlara yüklenen bakiyelerle yapılan alışverişler, kentte yerel esnafın ekonomisini canlandırırken, sosyal yardım alan ailelerin de yüzünü güldürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Kimse yatağa aç girmeyecek” sözüyle harekete geçen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ocak ayında sosyal yardım alan 240 bin 792 ailenin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilmeleri için 24 milyon 79 bin 200 TL tutarında ödeme yaptı. Özellikle çocukların gelişimi için gerekli olan protein ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan et desteğinde ikinci ödemeler, 24 Şubat 2022 Perşembe günü itibarıyla Başkent Kartlara yatırıldı.
ABB’nin et desteğinin Başkent Kartlara yüklenmesiyle artan et alışverişi sayesinde özellikle kasapların et satışlarında da önemli ölçüde artış yaşandığı bildirildi.
ŞUBAT AYINDA 24 MİLYON 669 BİN 900 TL ET DESTEĞİ SAĞLANDI
Her ay düzenli olarak yapılacak 100 TL’lik et yardımı kapsamında sosyal yardım alan 246 bin 699 aileye 24 milyon 669 bin 900 TL et ödemesi için işlemler tamamlandı.
Aileler, 24 Şubat’tan itibaren Başkent Kartlarına yüklenecek et desteği ile yerel kasap ya da marketlerinden sadece et ve et ürünleri satın alabilecek.
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