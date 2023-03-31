Antalya'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi öldü
Alanya'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Zekeriya Eraslan, dengesini kaybederek 5'inci kattan zemine düştü.
Durumu fark eden arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Eraslan'ın cesedi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
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