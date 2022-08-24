Antalya'da kaçak içki operasyonu: 1 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 61 adet kaçak alkol ele geçirildi.

AA
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:48
Antalya'da kaçak içki operasyonu: 1 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kepez Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

61 ŞİŞE KAÇAK ALKOL 

Kepez İlçesi Şelale Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 61 şişe kaçak alkol ele geçirdi.

Operasyonda M.D. gözaltına alındı.


Antalya içki Operasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler