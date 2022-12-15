Apart otelde biri kadın iki kişinin cesedi bulundu
Niğde'de bir apart otelde biri kadın iki kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de bulunan apart otel çalışanları, odada kalan müşteriden haber alamayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasıyla odaya giren ekipler, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki İpek P.'yi yatakta hareketsiz, aynı yaştaki Mehmet Selim Y.'yi ise iple asılmış halde buldu.
Hayatlarını kaybettiği belirlenen İpek P. ve Mehmet Selim Y.'nin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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