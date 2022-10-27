Araştırma: Her 5 kadından 4'ü ek kazanç yolu arıyor
Kozmetik firması Avon’un üç kıtada sekiz ülke üzerindeki kadınlar ile yaptığı küresel bir araştırmaya göre her 5 kadından 4'ü yaşam maliyeti artışına yardımcı olmak için ikinci bir işte çalışıyor veya çalışmayı düşünüyor.
Kozmetik firması Avon küresel bir araştırmayla zorlaşan ekonomik koşulların kadınların üzerindeki etkilerini araştırdı. Araştırmaya göre ekonomik yönden zorlanan kadınlar, ailelerine destek olmak için ek iş arayışında.
Avon’un araştırmasında yer alan sonuçlar şöyle:
Kadınların yüzde 57’si gelecek konusunda endişeli, yüzde 35’i finans konusunda kontrolü kaybetmiş gibi hissediyor. Yine araştırmaya katılan kadınların üçte birinden fazlasını oluşturan yüzde 34’lük kısmı, ailelerine yeterince ekonomik destek olamadıkları için suçluluk duyuyor.
HER DÖRT KADINDAN BİRİ PARFÜM KULLANMAYI BIRAKTI
Araştırmaya göre dünyanın dört bir yanındaki kadınların yüzde 92'si dışarıda yemek, tatil, yeni kıyafet ve manikür gibi temel olmayan harcamalarından vazgeçmek zorunda kaldığını söyledi. Yüzde 38’i de bu yıl en sevdikleri markalı ürünleri almak yerine daha ucuz alternatiflere yöneldiğini belirtti. Kozmetik de bu durumdan en çok etkilenen alanlardan birini oluşturdu. Dünya genelinde kadınların dörtte biri parfüm kullanmayı, her beş kadından biri ise makyaj ürünleri satın almayı ve cilt bakımı ürünleri kullanmayı bıraktığını söyledi.
Dünya çapında her beş kadından dördü (yüzde 80) yaşam maliyeti artışına yardımcı olmak için ikinci bir işte çalışıyor veya çalışmayı düşünüyor. Kadınların yarısından fazlası bunu faturalarını ödemek için yaparken, her üç kadından biri yemek sipariş edebilmek ve yeni kıyafetler satın almak gibi eskiden sahip oldukları küçük lüksleri karşılayabilmek istiyor. Kadınların beşte biri ise en sevdikleri güzellik ürünlerini satın almaya devam etmek istiyor.
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