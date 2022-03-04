Ardahan'da ev ve ahırlar sular altında

04 Mart 2022 Cuma, 10:25

Ardahan'da aşırı yağıştan dolayı derenin taşması sonucu evleri ve ahırları su bastı. Mahsur kalan yurttaşları ve hayvanları belediye ekipleri tahliye etti.

Gece saatlerinde Halilefendi Mahallesi'ndeki su kanalı aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Kanalın taşmasıyla mahallede bulunan ev ve ahırları su bastı. İhbarlar üzerine vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu.

"HERKES MAĞDUR"

Ev ve ahırı sular altında kalan Doğuş Yılmaz, ''Gerçekten mağduruz. Hayvanlarımız şu anda dışarıda ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Burada herkes mağdur, beni sadece değil mağdur olan herkesi kurtarsınlar'' dedi.



