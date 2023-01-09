Artvin'de kardan 8 köy yolu kapandı, 2 okul tatil edildi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:48

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:48

Doğu Karadeniz'de soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Artvin'de 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI

Bu arada Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar Köyü İlkokulu'nda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki köylerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı.