Artvin'de kardan 8 köy yolu kapandı, 2 okul tatil edildi
Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı, 2 köy okulu 1 gün süreyle tatil edildi.
Doğu Karadeniz'de soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Artvin'de 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.
KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ AŞTI
Bu arada Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar Köyü İlkokulu'nda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki köylerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı.
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