Yurttaşın asgari ücret isyanı: Merdiven silmeye gidiyorum, hayat o kadar zor ki

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:42

Türk-İş'in mayıs ayı araştırmasına göre yıllık gıda enflasyon yüzde 100'ü aşarken yoksulluk sınırı 20 bin TL'ye ulaşmak üzere. Açlık sınırı ise mevcut asgari ücretin oldukça üzerine çıkarak 6.017 TL olarak belirlendi.

Asgari ücretle geçinmeye çalışan yurttaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını ve faturaları ödemekten ceplerinde maaşın kalmamasından şikayetçi.

Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, ekonomiyi düşünmedikleri bir anın olmadığını ve asgari ücretle geçinmenin bir yaşam savaşı olduğunu söyledi.

'AKP MAHALLE TEŞKİLATINDAYDIM, İSTİFA ETTİM'

Önceden AKP'nin mahalle teşkilatında başkan yardımcılığını görevinde olduğunu söyleyen bir yurttaş, "Gözetim görevindeydim önceden. İstifa ettim, gençlerin geleceği kalmadı. Geçimsizlik çok zor. Yalanlarla gelmeseler artık çok güzel olur. Geçinemeyen insanlara çay götürüyorduk. Takım elbise giyip rozet takarak ülke yönetilmez" ifadelerini kullandı.

Her ihtiyacından kıstığını ve Türkiye için hayatın bittiğini söyleyen yurttaş, bu süreç böyle giderse insanların sokağa döküleceğini belirtti. Her gün fiyatların değiştiğini söyleyen yurttaş, "Nasıl geçinelim biz? Birkaç yıl önce daha iyi geçiniyorduk. Her Allah'ın günü etiket değişiyor. Türkiye'de hayat yok. Kendilerini bir tartsınlar. Domatesin kilosu yirmi lira oldu. Bir pantolon iki yüz elli lira. Asgari ücretle kendileri geçinsin bakalım geçinebiliyorlar mı? Bütçede para yok. Halkını düşünmüyorsun" dedi.

'ÇÖPTEN EKMEK YİYORUZ'

Yurttaşlar, özellikle temel tüketim ürünlerine gelen zamlara ve asgari ücretin yetersizliğine tepki göstererek sözlerine şu şekilde devam etti:

Merdiven silmeye gidiyorum. Hayat o kadar zor ki. Bir şey alınmıyor.





Çocuğumuz için ekmek peşine düşünüyoruz. Çöpten ekmek yiyoruz. Bizim gibi insana 1500 lira fatura geldi. Nasıl yapacağız?





Çocuğumuzun karnı aç, ihtiyacını karşılayamıyoruz.

Kamera: İsmail Bayraktar