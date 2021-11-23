Aşı olmayan okul müdürü ve babası koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa'da, lise müdürü Kamil Beki (57) ile babası Recep Beki (85), tedavi gördükleri hastanede 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Gemlik ilçesindeki Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki'nin bazı semptomlar üzerine hastanede yaptırdığı Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Evde karantinaya giren Beki, sağlık durumu ağırlaşınca 1 Kasım'da Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul müdüründen 3 gün sonra babası Recep Beki'nin de yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı. Recep Beki de oğluyla birlikte aynı hastanede tedaviye alındı. Entübe edilen 3 çocuk babası Kamil Beki, 15 Kasım'da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ
Hastanede tedavisi süren Recep Beki de 20 Kasım'da hayatını kaybetti. Recep Beki, pazar günü oğlunun defnedildiği Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kamil Beki'nin aşı yaptırmadığı, babası Recep Beki'nin de zamanı gelmesine rağmen üçüncü doz aşısını olmadığı öğrenildi.
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