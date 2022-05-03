Asker ve polisin gözü Meclis’ten geçecek yasada: Gaziler neden yok sayılıyor?

03 Mayıs 2022 Salı, 21:28

Terörle mücadele sırasında yaralanan ancak gazi olamayanların gazi sayılması için verdiği yasa teklifleri komisyona gelmiyor.

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Kabul Edilmeyenler Derneği Genel Başkanı Polat, Meclis’e sunulan yasa tekliflerine işaret ederek “Çatışmada bir gözünü kaybeden, kalbinde terörist kurşunla yaşayan, iki parmağını kaybeden, vücudunda 500 şarapnel parçasıyla yaşayan bu vatan evlatları gazi sayılmıyor. 20 bin asker ve polis, sosyal hak ve yardımlardan faydalanamıyor. Biz kim için vurulduk? 6 milyon sığınmacıya bakan devletimiz, 20 bin asker ve polise sahip çıkamıyorsa, söz bulamıyoruz” dedi. Polat, şunları kaydetti:

“Son bir yılda farklı partilerden beş kanun teklifi verildi. Bizlere ‘Bu iş olacak, bekleyin’ denildi. AKP neden bizler için kanun teklifi vermiyor ya da verilen kanun tekliflerini desteklemiyor? 15 Temmuz gazileri için KHK çıkarıldı, yaralanma oranına bakılmaksızın gazi saydılar. Güneydoğu’da yaralanan asker ve polisleri kapsam dışı bıraktılar. FETÖ terör örgütü de PKK terör örgütü değil mi?”

4 PARTİDEN 15 YASA TEKLİFİ

MHP’nin, Nisan 2021’de terörle mücadele sırasında yaralanan ancak gazi olamayanların gazi sayılması için verdiği yasa teklifi komisyona gelmeden Meclis tatile girmişti. TBMM’nin tatili 1 Ekim’de bitti ancak konuya ilişkin teklif, yine komisyona gelmedi. Altı yılda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter gibi isimlerin de ilk imzacısı olduğu dört farklı parti toplam 15 yasa teklifi verdi. Ancak bu tekliflerin biri bile komisyona gelmedi.

