At arabalı akaryakıt protestosu
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi üyeleri, Şanlıurfa’da akaryakıt zamlarını protesto etti. DEVA Partililer, “Nerede Petrol, Hani Gaz? Katırla Gezeceğiz Bu Yaz” pankartı astıkları bir at arabasıyla şehirde tur attı.
DEVA Partisi Şanlıurfa İl Gençlik Çalışmaları Başkanlığı’nın organize ettiği eylemde akaryakıt zamları protesto edildi. Bir at arabası üzerinde “Nerede Petrol, Hani Gaz? Katırla Gezeceğiz Bu Yaz” pankartı taşıyan DEVA Partisi üyeleri, ellerinde petrol içerikli karikatürlerin olduğu dövizler taşıdı."
At arabalı akaryakıt protestosu— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 24, 2021
"HAYAT PAHALILIĞI DOLARLA"
DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, protesto sonrası şu açıklamayı yaptı:
“Evet, maaşlarımız dolarla olmasa da hayat pahalılığı dolarla. Son bir hafta içerisinde yakıta üçüncü kez zam gelince bundan bütün toplumun bütün kesimi etkileniyor. Artık hayat sürdürülemez derecede pahalı. İnsanlar açlık intiharlarıyla yüz yüzeler. Bu iktidarın bir an öce gidip, DEVA’nın bir an önce iktidara gelmesi ve her alanda olduğu gibi ülkenin ekonomisine de DEVA olma vakti.”
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