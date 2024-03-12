Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı serbest bırakıldı!

Şehzadeler'de Cumhur Ö. adlı zanlı, elindeki baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:46
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında Cumhur Ö. adlı zanlı, meydanda oturanlara "Siz puta mı tapıyorsunuz?" diye bağırıp, elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı.

Mahalleli araya girip, Cumhur Ö.'nün elinden baltayı aldı. Durum polise bildirildi. İhbarla gelen ekipler, Cumhur Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"PUTA MI TAPIYORSUNUZ?"

Mahalle halkından Ali Şimşek, "Elinde baltayla geldi. Bize 'Siz bu kefereye, puta mı tapıyorsunuz?' diyerek büste vurmaya başladı. Elinden baltayı alarak, büste daha fazla zarar vermesini önledik" dedi.


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