Avcılar’da denizden kadın cesedi çıkarıldı

28 Haziran 2022 Salı, 16:10

İstanbul Avcılar Denizköşkler Sahil’de yaşanan olayda sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından kayakların dibinde hareketsiz duran bir kadın görüldü.

Olay polise ihbar edildi. Yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesine kadının öldüğü belirlendi. Yakınlarda ise yine aynı kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta ve ayakkabı bulundu.

Cesedin daha önceden de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 25 yaşındaki Ebru Yaşar’a ait olduğu değerlendirildi. Yaşar’a ait ceset itfaiye ekipleri yardımıyla sudan çıkarılarak incelemek üzere ambulans ile adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.