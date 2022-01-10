Avukat Ali Gül açıkladı: 'Gürültü yasağı'nın nedeni belli oldu

10 Ocak 2022 Pazartesi, 10:37

Gürültü yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, "çok hassas" kullanım alanlarındaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin bir yıl içerisinde tüm cepheleri ile tavanının kapalı hale getirilmesi gerekecek. Açık ve yarı açık yeni eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.

"Hassas" kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik yayını yapılması yasaklandı.

"CÜMLETEN GEÇMİŞ OLSUN"

Avukat Ali Gül, sosyal medya hesabından yasağın Covid-19 önlemleriyle ilgisi olmadığını açıkladı.

Gül, “Cümleten geçmiş olsun. Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Türkiye'de gece 12'den sonra neredeyse tüm eğlence faaliyetleri yasaklanmıştır. Bir tablo hazırladım yasaklara dair. Burada detaylıca yasakların kapsamını görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Avukat Ali Gül'ün paylaşımları şu şekilde:

“Bundan sonra konut bulunan yani çok hassas kullanım alanı olan yerlerde açık ve yarı açık alanlarda canlı müzik gece de yasak gündüz de yasak komple yasak. Sadece kapalı alanlarda canlı müzik olabilecek.

Bu kapalı alanlarda da ölçüm yapılacak. Bir yılda 3 kere ölçüm değerlerini aşarsa, mekan kapatılacak. Bitti mi bitmedi. Konut gibi çok hassas kullanım alanlarının yanında, bitişiğinde, altında, üstünde, konser, festival, gösteri, etkinlik açık hava faaliyeti yasak.

Çok hassas olmayan, "hassas" kullanım alanlarında, yani dini kurumların, eğitim kurumlarının yakınlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik gece 12'den sonra yasak. Konser, etkinlik, festival gibi açık hava etkinlikleri gece 12'den sonra yasak.

"Az hassas" kullanım alanları, yani ticaret binaları, oyun alanları, spor tesisleri, çocuk bahçeleri gibi yerlerde gece 12'den sonra canlı müzik serbest ama konser, etkinlik, festival ve benzeri açık hava faaliyeti yasak. Yani canlı müzik yapacaksanız kendi kendinize yapın.

Gece 12'den sonra müzik yasağı getirilince buna dava açmaya çalışmıştık, müzik dernekleri buna dava açmamıştı, "yakın zamanda hükümet bu yasağı kaldıracakmış" dediklerini biliyorum. Şimdi ders almışlar mıdır bilmiyorum açıkçası, bu hükümeti bugüne kadar tanımayan bugün tanır mı?”

Cümleten geçmiş olsun. Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Türkiye'de gece 12'den sonra neredeyse tüm eğlence faaliyetleri yasaklanmıştır. Bir tablo hazırladım yasaklara dair. Burada detaylıca yasakların kapsamını görebilirsiniz. pic.twitter.com/fFmjDcmP1a — Ali Gül (@avaligul) January 9, 2022

İşte o tablo: