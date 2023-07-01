Bağdan kopardıkları üzüm için para bıraktılar

Yayınlanma: 01.07.2023 - 07:23

Güncelleme: 01.07.2023 - 07:24

Tarsus ilçesinde piknik güzergahı olan Akçakocalı Mahallesi'ndeki İbrahim Torun'a ait üzüm bağından birkaç salkım üzüm alan kimliği belirsiz piknikçiler, kopardıkları üzümler için tarla sahibine poşet içinde 45 lira bıraktı.

"HAKKINI HELAL ET"

Piknikçilerin bıraktığı paranın yanında, 'Amca üzümden aldık hakkını helal et. Parasını bıraktık' notu da bulundu.

Torun, parayı görünce şaşırırken, "Muhtemelen görünce canları istediği için bağdan üzümü koparmışlar. Parasını da poşete koyup, not bırakmışlar" dedi.