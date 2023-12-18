Balıkçıların korkulu rüyası ağlara takıldı

Ağlara zarar vermesi ve balıkların denize kaçmasına neden olması gibi sebeplerden balıkçıların korkulu rüyası olan mavi yengeçler, Karadeniz’de Samsun’dan sonra Bartın’daki balıkçıların ağlarına takıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 17:36
Abone Ol google-news

İlgili Haberler

Sri Lanka, Hint balıkçıları gözaltına aldı

Sri Lanka, Hint balıkçıları gözaltına aldı
Başkan Oran açıkladı: Ildırı Balıkçı Barınağı’na bakanlık engeli!

Başkan Oran açıkladı: Ildırı Balıkçı Barınağı’na bakanlık engeli!
Selden etkilenen Sökeli balıkçıların sorunları Meclis'e taşındı

Selden etkilenen Sökeli balıkçıların sorunları Meclis'e taşındı

En Çok Okunan Haberler