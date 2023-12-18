Balıkçıların korkulu rüyası ağlara takıldı
Ağlara zarar vermesi ve balıkların denize kaçmasına neden olması gibi sebeplerden balıkçıların korkulu rüyası olan mavi yengeçler, Karadeniz’de Samsun’dan sonra Bartın’daki balıkçıların ağlarına takıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Özgür Özel, Öcalan'ın bile gerisinde
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Adana Büyükşehir'e operasyon!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
- 'Bu bir operasyon'
- Trafikte tartıştılar, tabanca ile katletti!
- Depremin ardından kritik açıklama: Ercan net konuştu!
- 'Bu isim gizlenmeye devam ederse...'