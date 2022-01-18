Balkondan balkona atlayan itfaiye eri, intihara kalkışan şahsı kurtardı
Tekirdağ’da eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki genç adam, ‘Çocuklarımı göremiyorum’ diyerek balkondan atlamaya kalkıştı. İntihar etmeye çalışan genç için itfaiye eri balkondan balkona atladı.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 26 Yaşında ki B.Ö., İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2’nci katına çıkarak intihara kalkıştı.
Genç adamın balkondan sarktığını gören yurttaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÜÇ AYDIR ÇOCUKLARINI GÖREMİYOR
Eşinden ayrı yaşadığı ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen adam; çocuklarını göremediğini, balkondan atlayacağını söyledi.
Polis ekipleri genç adamı ikna etmek için olay yerine adamın eşini getirdi.
Polis ekiplerinin genç adamı ikna etmeye çalıştığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan itfaiye eri, yan dairenin camından atlayıp genç adamı yakaladı.
İtfaiye eriyle intihara teşebbüs eden genç adam arasında yaşanan arbede esnasında polis ekipleri genç adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi.
İtfaiye erinin genç adamı yakalaması esnasında oluşan arbede yürekleri ağza getirirken, olayın ardından B.Ö., Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Saray Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.
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