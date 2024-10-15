Başakşehir’de cadde ortasında alacak verecek kavgası!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:31

Güncelleme: 15.10.2024 - 15:32

Olay, bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, aralarında alacak-verecek mevzusu olan iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. Aracından inen şahıs cadde üzerinde yürüyen borçlusuyla tartıştıktan sonra, kavga etmeye başladı.

Çevreden geçen yurttaşların müdahalesi üzerine şahıslar ayrıldı. Şahıslardan birisi aracından aldığı sopayla kavga ettiği kişinin yanına giderek, "Paralar nerede?” diye bağırdıktan sonra saldırmaya başladı.

Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.