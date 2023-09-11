‘Başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var’ diyen kadına gözaltı

Sosyal medyada paylaştığı videoda "Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var. Benim çocuğuma laf ettirmem dersen, yarın köşe başında ölüsünü bulursun" diyen kadın, İstanbul'da gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:29
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'Tyche kairos' takma isimli sosyal medya kullanıcısı, "Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var" diyerek bir video paylaşmıştı. 

"Benim çocuğuma laf ettirmem dersen, yarın köşe başında ölüsünü bulursun" şeklinde açıklama yapan kadına sosyal medyadan tepki gösterildi. 

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Görüntülerde yer alan şahsın T.K. isimli kadın olduğu tespit edildi. 

"Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan arandığı belirlenen kadın İstanbul'da yakalandı. Yakalanan kadın, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


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