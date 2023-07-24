Basın Konseyi'nden CHP-Halk TV sözleşmesine ilişkin açıklama

Basın Konseyi, CHP’nin Halk TV’yle yaptığı sözleşmenin feshedilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada “Medya etiğinin örselenmesine izin verilmemesinin önceliğimiz olduğunu kamuoyuyla paylaşırız” dendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 14:53
Basın Konseyi'nden CHP-Halk TV sözleşmesine ilişkin açıklama
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Basın Konseyi, CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin feshedilmesine ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Halk TV'ye yönelik eleştirilerde bulunulan açıklamada, "Bir siyasi parti ile bir televizyon kanalının, grup toplantıları ve haberlerinin yayınlanması için sözleşme yaptıkları, bu sözleşmeyi partinin iptal etmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu kanal kendini haklı çıkarmak için sözleşmeyi iptal eden partiyi suçlayan yayınlar yapmıştır. Basın Konseyi Yüksek Kurulu, olayı Basın Meslek İlkeleri yönüyle değerlendirecektir. 

Gazeteciliğin ve yayıncılığın temeli olan bağımsız habercilik refleksinin bozulmasına ve medya etiğinin örselenmesine izin verilmemesinin önceliğimiz olduğunu kamuoyuyla paylaşırız” ifadeleri kullanıldı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partinin Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirmişti.


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