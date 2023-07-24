Basın Konseyi'nden CHP-Halk TV sözleşmesine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 24.07.2023 - 14:53

Güncelleme: 24.07.2023 - 14:53

Basın Konseyi, CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin feshedilmesine ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Halk TV'ye yönelik eleştirilerde bulunulan açıklamada, "Bir siyasi parti ile bir televizyon kanalının, grup toplantıları ve haberlerinin yayınlanması için sözleşme yaptıkları, bu sözleşmeyi partinin iptal etmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu kanal kendini haklı çıkarmak için sözleşmeyi iptal eden partiyi suçlayan yayınlar yapmıştır. Basın Konseyi Yüksek Kurulu, olayı Basın Meslek İlkeleri yönüyle değerlendirecektir.

Gazeteciliğin ve yayıncılığın temeli olan bağımsız habercilik refleksinin bozulmasına ve medya etiğinin örselenmesine izin verilmemesinin önceliğimiz olduğunu kamuoyuyla paylaşırız” ifadeleri kullanıldı.

BASIN KONSEYİ:



MEDYA ETİĞİNİN ÖRSELENMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bir siyasi parti ile bir televizyon kanalının, grup toplantıları ve haberlerinin yayınlanması için sözleşme yaptıkları, bu sözleşmeyi partinin iptal etmesiyle ortaya çıkmıştır. pic.twitter.com/LtXVnpODgD — Basın Konseyi (@BasinKonseyi) July 24, 2023

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partinin Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirmişti.