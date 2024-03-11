Başkent’te EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:00
Başkent’te EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Temelli Beyobası mevkiinde EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza sonucu ilk belirlemelere 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.


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