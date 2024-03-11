Başkent’te EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:00

Güncelleme: 11.03.2024 - 15:01

Alınan bilgiye göre, Temelli Beyobası mevkiinde EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza sonucu ilk belirlemelere 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



