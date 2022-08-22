Başkentte narkotik operasyonlarında 260 gözaltı

Ankara'da 15-21 Ağustos tarihleri arasında narkotik suçlarına yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 260 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

İHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:16
Başkentte narkotik operasyonlarında 260 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 15-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 260 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 12.6 kilogram esrar, 3.3 kilogram eroin, 2.7 kilogram skunk, 1.2. kilogram metamfetamin, 250 gram kokain, 540 adet ecstasy ve 2 bin 650 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.


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