Başkentte narkotik operasyonlarında 260 gözaltı
Ankara'da 15-21 Ağustos tarihleri arasında narkotik suçlarına yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 260 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 15-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 260 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 12.6 kilogram esrar, 3.3 kilogram eroin, 2.7 kilogram skunk, 1.2. kilogram metamfetamin, 250 gram kokain, 540 adet ecstasy ve 2 bin 650 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!