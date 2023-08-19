Batman'da otomobil devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı.
Batman-Kozluk karayolu Samanyolu mevkisinde bir otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Bünyamin K. (8) olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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