Beşiktaş'ta vinç park halindeki otomobillerin üzerine böyle devrildi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 21:32

Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde seyir halinde olan TIR'ın taşıdığı vinç, dün saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak park halinde olan 3 otomobilin üzerine devrildi.

Vincin üzerine düştüğü otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken, yaşanan olayda otomobillerde o anda kimsenin olmaması faciayı önledi.

VİNCİ, İKİ VİNÇ KALDIRDI

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı.

4 buçuk saat süren çalışmaların ardından TIR ve otomobillerin üzerine düşen vinç, 2 vinç yardımıyla araçların üzerinden kaldırıldı.

Hasar gören otomobiller sahiplerine teslim edilirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yolda ilerleyen TIR'ın taşıdığı vincin bir anda devrildiği görülüyor.