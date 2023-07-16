Beylikdüzü’nde motosikletli saldırgan galeriye kurşun yağdırdı

Beylikdüzü’nde bir galeri önüne gelen motosikletli şahıs, iş yerine 10 el ateş ederek kaçtı. Kasklı saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 10:05
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Olay, gece saat 02.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motorla galeri önüne gelen şüpheli, 10 el ateş ederek iş yerini kurşunladı.

Mermilerden 8’i dükkanın ön camına isabet etti. Şüpheli soğukkanlı bir şekilde silahı beline takıp olay yerinden uzaklaşırken, silah sesini duyan yurttaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler iş yerinde mermi izleri olduğunu belirleyerek, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken, saldırganın motosikletle gelip kurşun yağdırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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