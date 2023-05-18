Beyoğlu’nda arkadaşına kızan şahıs evi ateşe verdi

Yayınlanma: 18.05.2023 - 13:51

Güncelleme: 18.05.2023 - 13:51

İstanbul'da dün öğle saatlerinde Beyoğlu Şişhane’de edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın 2. katında bulunan bir şahıs, arkadaşıyla sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartıştığı arkadaşına kızan şahıs evi ateşe verdi. Daha sonra pencereye çıkarak aşağıya doğru sarkan şahıs bir alt kata atladı. Tehlikeli hareketler sergileyen ve düşme tehlikesi geçiren şahsın o halleri ise bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BİNADAN UZAKLAŞTI

Arkadaşına kızarak yangın çıkaran şahıs binadan uzaklaşırken, dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Öte yandan, yangının çıkaran gencin madde bağımlısı olduğu iddia edildi.



