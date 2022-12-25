Beyoğlu'nda feci kaza: 3 yaralı

25 Aralık 2022 Pazar, 10:44

Kasımpaşa tünel çıkışında, önceki gün saat 17.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kaza yapan otomobilin arkasından gelen motosikletli duramayıp önünde kaza yapan otomobile çarptı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Motosiklette bulunan 2 kişi, yola savrularak yaralanırken, otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

"SAĞA SOLA SAVRULDU"

Kaza yapan motosikletlinin hemen arkasından motosikleti ile gelen arkadaşı "Otomobil, kontrolünü kaybetti sağa sola savruldu kaza yaptı. Arkadaşım onun arkasından geliyordu kaza yapan otomobile çarpıp altına girdi. Otomobil sürücüsü ve motosikletteki 2 arkadaşım yaralandı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.