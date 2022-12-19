Beyoğlu'nda 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü 'metruk bina' yine alev alev yandı
İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aynı binada 4 yıl önce çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta 3 katlı metruk binada, 02.15 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri dar sokaklardaki hatalı park edilen araçlardan dolayı olay yerine gitmekte zorlandı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan aynı binada 7 Aralık 2018 yılında sabah saatlerinde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetmişti.
"4 SENE ÖNCEKİ YANGIN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ"
Mahalle sakini "Evimizin karşısındaki boş metruk binada yangın çıktı. 4 sene önce de bir yangın çıkmıştı. İçinde kalan evsizler tahmin ediyorum ateş yakarak ısındıkları için yangın çıktı. 4 sene önceki yangında iki kişi hayatını kaybetmişti. Ama her zaman gelip kalanlar oluyor" dedi.
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