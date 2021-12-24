Bin 700 yıllık Ana Tanrıça Kybele heykeli 60 yıldan sonra doğduğu topraklarda

24 Aralık 2021 Cuma, 21:00

Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde 1964 yılında yol kazısında bulunduktan sonra 1970’li yıllarda yurt dışına kaçırılan ve ABD’de bir müzayedede satılmak istenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yürütülen çalışmalar sonucu geçtiğimiz yıl yeniden Türkiye’ye getirildi.

1700 yıllık Anadolu'nun ana tanrıçası Kybele’nin tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü olduğuna inanılıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir süre sergilendikten sonra Kybele akşam saatlerinde polis eskortları eşliğinde doğduğu yer olarak bilinen Afyonkarahisar'a getirildi. Ahşap sandık içerisinde özenle paketlenerek taşınan heykel sandık içerisinden görevliler tarafından çıkarıldı.

Ardından Vali Gökmen Çiçek ve kent protokol üyeleri Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’ne getirilen heykelin önünde bir basın açıklaması yaptı

“HEYKELİMİZİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ”

Kybele heykelinin doğduğu topraklar olan Afyonkarahisar’a getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çiçek şunları söyledi:

“Bu topraklardan giden Kybele heykeli çıktığı topraklara, yapıldığı yere tekrar geri döndü. Biz bunun sevincini yaşıyoruz Afyonkarahisar olarak. 58 santimetre boyunda olan heykelimiz Afyonkarahisar’da Çavdarlı köyünden 1960’lı yıllarda gittiği biliniyor. Bugün tekrar doğduğu topraklarda, tekrar üretildiği yere gelmesi bizi çok mutlu etti.”

“MÜZEMİZ İNŞALLAH 2022 YILI HAZİRAN AYINA KADAR BİTİRİLECEK”

Eserin bittiğinde Türkiye’nin en büyük ikinci müzesi olacak olan Afyonkarahisar Müzesi’nde sergileneceğini kaydeden Vali Çiçek, “İnşallah eserimiz hak ettiği yerde hak ettiği şekilde sergilenecek. Müzemiz inşallah 2022 yılı haziran ayına kadar bitirilecek. Eserimizde meraklıların ve bütün halkımızın görmesi için orada hazır olacak” diye konuştu.

