Bitlis'te, 1 kişinin öldüğü 'ot biçme' kavgasında yeni gelişme
Hizan ilçesine bağlı Güngören köyünün Erdoğan mezrasında iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Güngören köyüne bağlı Erdoğan mezrasında ot bitme yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kavgada 1 kişi öldü, 1’i çocuk, diğeri kadın, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Güvenlik güçleri yeni bir olayın yaşanmaması için köy ve mezrada önlem aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı.
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