Bodrum'da sahipsiz hayvanların zehirlendiği iddiası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz hayvanların zehirlendiği iddia edildi. Şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.
Gündoğan Mahallesi sahil kesiminde iki köpek ile dört kedinin bitkin halde bulunması üzerine görevlilerden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesine ait hayvan ambulansıyla alınan hayvanlar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede ertesi gün üç kedinin daha hayatını kaybettiği görüldü.
Mahalle sakinlerinin hayvan ölümleriyle ilgili şikayette bulunması üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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