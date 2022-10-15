Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği'nin basın açıklaması maden faciası nedeniyle ertelendi
Arnavutköy'de yurttaşlar işyerlerine verilen ruhsatların artmasıyla ilişkili olarak trafik, can güvenliği ve birçok sorunlardan şikayetçi. Konu hakkında 16 Ekim Pazar günü basın açıklaması düzenleneceğini duyuran Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği, Bartın Amasra'da yaşanan maden faciasından dolayı basın açıklamasının iptalini duyurdu.
İstanbul Arnavutköy'de yurttaşlar trafik, can güvenliği, yeşil alanların ve tarihi eserlerin tahribatı gibi sorunlarla karşı karşıya. Bu durumun işyerlerine verilen ruhsatların artmasıyla ilişkili olduğunu söyleyen yurttaşlar, 'Artık Arnavutköy'de işyeri ruhsatı verilmesin' başlıklı kampanya başlattı.
500'e yakın imza toplanan kampanya Beşiktaş Belediyesi'ne teslim edildi. Ancak beklenen sonuç alınamadı.
Başvurularının sonuçsuz kalmasıyla Arnavutköy Muhtarlığı önünde 16 Ekim Pazar günü saat 14.00'da basın toplantısı düzenleneceğini duyuran Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği, bugün yeni bir duyuruyla basın açıklamasını ertelediklerini duyurdu.
Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği, yaptıkları yeni duyuruda şu ifadeleri kullandı;
"Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği'nin 16 Ekim 2022'de saat 14.00'daki basın açıklaması ertelenmiştir.
Bartın Amasra’da maden ocağındaki patlama sonucunda çok sayıda madencimizin göçük altında kalması ve ilk belirlemelere göre 41 işçimizin yaşamını yitirmesi hepimizi yasa boğmuştur. Başımız sağolsun. Göçük altında kalan maden işçilerimizin bir an önce kurtarılması en büyük temennimizdir.
Böyle bir olayın yaşandığı dönemde semtimizin sorunlarıyla ilgili buluşmanın doğru olmadığı inancındayız. Yeni tarihi size en kısa sürede ileteceğiz. Bugüne dek gösterdiğiniz dayanışma için çok teşekkür ederiz"
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