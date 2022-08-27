Bozcaada feribot hattı için ek sefer açıklaması

Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak. Şirketten yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada güzergahı için 18 feribot seferi ilave edildiği bildirildi.

AA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:51
Bozcaada feribot hattı için ek sefer açıklaması
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 Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 18 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği duyuruldu.


Bozcaada Feribot feribot seferleri

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