Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar
Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası Güzelyalı İskelesi'ne yanaşmak isteyen İDO deniz otobüslerindeki yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı. Feribot iskeleye yanaşamadı, halatlar koptu.
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yenikapı Güzelyalı seferini yapan İDO deniz otobüsü akşam saatlerinde Güzelyalı limanına yaklaştı.
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