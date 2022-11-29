Bu neyin öfkesi?

29 Kasım 2022 Salı, 19:53

Spor Toto 1.Lig'de İzmir’de oynanan Göztepe-Altay maçında yaşananlar tüm İzmirlileri çok üzdü.

Göztepeli bir taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e arkasından yaklaşarak korner bayrağı ile saldırması, Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölüme atılan fişek sonucunda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Göztepeli taraftarın durumu tam bir rezaletti.

Statta bir holiganın, rakip takım tribününe yanıcı madde atmasıyla başlayan bu çirkin olaylar İzmir sokaklarında da devam etti.

Birçok kavga ve olay yaşandı.

Olay anlarında çekilen videolarda birçok kişinin yaralandığı ve kesici aletlerin de kullanıldığı görüldü.

Hatta bir taraftar, kendisine saldıranlardan kurtulmak için binmeye çalıştığı araca giremeden sırtından defalarca bıçaklandı.

Bu nedir Allah aşkına?

Neyin öfkesi?

Anlaşılır gibi değil…

Hem İzmir hem de Türk futbolu adına acı bir olayı geride bıraktık.

Yargı bu olayın faillerini en ağır şekilde cezalandırılmalı ve bu ceza örnek olmalı ki bir daha tekrarlanmasın!

Çünkü İzmir bu değil…

İşaret fişeğini insanların üzerine fırlatan bu holigan anlayışın stattan, spordan hatta sosyal yaşamdan el etek çektirilmesi elzem bir ihtiyaç olmuştur.

Kimse bu yaşanan rezilliğe bir kulp bulmasın ve acı reçete neyse derhal uygulansın.

Eğer bunu başaramazsak bu olayların önünü kesmemiz gerçekten imkânsız bir hal alır.

Sporda şiddet olaylarının azalması için başta medya olmak üzere, kulüp yöneticilerine, teknik adamlara, hakemlere ve özellikle de aklıselim taraftarlara büyük iş düşmektedir.

Büyük bir sağduyu ve bütünlük içerisinde bu sürece destek verilmelidir.

İşe olumlu rekabeti arttıracak, hoşgörü ve dostluğu ön plana çıkaracak iyileştirici düzenlemeler ile başlamalıyız.

Daha sonra taraftarların sağduyulu davranması teşvik edilmeli, medyanın tiraj uğruna kışkırtıcı açıklamalara yer vermemesi sağlanmalı ve devletin kamu spotlarıyla, eğitimle ve yönetmeliklerle şiddet ve saldırgan davranışları azaltıcı çalışmalar yapmasının zemini oluşturulmalıdır.

Futbolun iktidarı olan TFF’nin futbol seyircisini fanatik davranışlara, şiddet ve saldırganlığa iten olayları iyi tahlil etmesi şarttır.

Kültürel, ekonomik ve politik toplumsal olguların sosyolojik ve psikolojik sebeplerle birlikte, futbol fanatizminin ortaya çıkış nedenlerini araştırması TFF’den fazla siyasi iktidarın sorunudur.

Futbol terörünün azaltılması yönünde çözüm önerileri üretmesi gereken bu iki makam zaman kaybetmeden hızlı adımlar atmalıdır.

Günümüzde artık futbol, taraftarların taşkınlıkları ve saldırganlıkları sonucu, şiddet, fanatiklik ve holiganizmle sosyal bir problem haline gelmiştir.

Arzumuz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılının sportmenliğin ön plana çıktığı futbol karşılaşmaları ile taraftarlar arasında hoşgörünün olduğu bir yıl olmasıdır.

Futbolda şiddet yerine sevgi dilinin hakim olması ve daha güzel resimlerin verilmesi hem İzmirimiz hem ülkemiz hem de dünya futbolu açısından çok çok önemlidir.