Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 08:54

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 08:55

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edildi.

Yine bu seferlere ek olarak Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.