Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edildi.
Yine bu seferlere ek olarak Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
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