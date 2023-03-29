Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

AA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 08:54
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edildi.

Yine bu seferlere ek olarak Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.


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