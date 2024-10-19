Bursa'da firari hükümlü evinde yakalandı!

Hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Doğukan Bilgin, polis ekipleri tarafından evinin arka kapısından kaçarken yakalandı.

Bursa'da firari hükümlü evinde yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 14:05

Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuzselim Polis Merkezi Amirliği ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ARKA KAPIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekipler, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğukan Bilgin'in (32), Şirinevler Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.

Savcılıktan alınan iznin ardından adrese baskın düzenleyen polisler, uzun süredir aranan firari hükümlüyü, evinin arka kapısından kaçmaya çalışırken yakaladı. Adliyeye çıkartılan Bilgin, cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Bursa #ceza #firari #hükümlü

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