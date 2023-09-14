Bursa'da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı

Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla IŞİD silahlı terör örgütü üyelerine il genelinde operasyon düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:52
Bursa'da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile il genelinde IŞİD terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 şüpheli ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli düzenlenen şafak baskınında yakalandı.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.


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Bursa IŞİD Operasyon

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