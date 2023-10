Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşlarından tahliye çağrısı: 'AYM'nin kararları herkesi bağlar'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:26

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:32

Fotoğraf: Vedat Arık

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Atalay hakkında verdiği 'ihlal' kararının ardından hukuki sürece ilişkin İstanbul Adliyesi önünde bir açıklama yaptı.

Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları “Can Atalay’a özgürlük” sloganları atarken, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Atalay hakkında bir an önce karar vermesi gerektiğini belirtti.

"AYM KARARI HERKESİ BAĞLAMAKTADIR"

Avukat Muzaffer Değirmenci, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü basın açıklamamızda kısmen sevinç, kısmen hüzün hakim. Hüznümüz Hatay halkının özgür iradesiyle milletvekili seçilen anayasanın açık hükmü Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihatları gereği beş buçuk ay önce 14 Mayıs 2023 tarihi tarihinde tahliye edilerek milletvekili çalışmalarına başlaması gereken milletvekilimiz Can Atalay'ın bu sürede haksız ve keyfi şekilde özgürlüğünden ve milletvekilliği çalışmalarından mahrum bırakılmış olmadır ve kesinlikle kabul etmiyoruz.”

“Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir ve herkesi bağlamaktadır” diyen Değirmenci, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesin olduğuna göre kısa karar da olsa gerekçesini beklemeden kararın idrakini ve infazının bir an önce gerçekleşmesi gerekir. Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması gerekmekte. Milletvekili meslektaşımız Can Atalay'ın AYM kararları kapsamında bugün derhal tahliyesini mahkemeden beklemekteyiz.”

"BİLGİ DAHİ ALAMIYORUZ"

Avukat Akçay Taşçı ise, şöyle konuştu:

“Meslektaşımız 14 Mayıs seçimlerinde Hatay halkının iradesiyle milletvekili seçildi. Biz mazbatasını alır almaz Yargıtay'a başvurduk. Yargıtay'dan Anayasa’nın 83. maddesi gereğince Can Atalay hakkındaki yargılamanın durmasını ve tahliye edilmesini istedik. Yargıtay aslında belki de tarihinin en kötü kararlarından birine imza attı. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanabilirliği konusunda hiçbir hukuki dayanağı ve temeli olmayan tartışmalar açtı ve bir inat uğruna Can Atalay'ın tahliye talebini reddetti. Mecburen Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk.”

Taşçı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Artık Türkiye'deki siyasi yargılamaların hiçbirinin tesadüf olmadığına inanıyoruz. Hukukun kepaze edildiğine kepaze kararlar verildiğine tanık olduk ve dolayısıyla korkuyoruz. Dün AYM’den bu karar çıktığından beri mahkeme kaleminden sağlıklı bir bilgi alamıyoruz. Kararın buraya ulaşıp ulaşmadığına dair dahi bilgi alamıyoruz. Böyle bir şey kabul edilemez. Mahkemeden bir an evvel Can Atalay hakkında başka bir hukuk garabetine, başka bir hukuk kepazeliğine tevessül etmeden tahliye kararı vermesini bekliyoruz.”