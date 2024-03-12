Çanakkale'de dehşet: Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü!
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Furkan Sülünoğlu (25), evde çıkan tartışmada annesi Canan Kabil’i (48) bıçaklayarak öldürüp, polise teslim oldu.
Gelibolu'da apartmanın birinci katındaki dairede, saat 04.00 sıralarında, Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan Sülünoğlu, annesi Canan Kabil’i bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Kabil’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Furkan Sülünoğlu ise polise teslim oldu.
Canan Kabil'in cansız bedeni kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Furkan Sülünoğlu’nun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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