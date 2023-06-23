Çankırı'da otomobil, TIR'a çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 15:51

Güncelleme: 23.06.2023 - 15:52

Feci kaza, gece saatlerinde İstanbul-Samsun yolunda meydana geldi. Samsun yönünde giden İ.A. (39) yönetimindeki 34 CAL 074 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, emniyet şeridinde park halindeki 33 EMT 37 ve 06 BEN 707 plakalı TIR'lara peş peşe çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü İ.A. kaza yerinde, B.A. (5) ile S.A.İ. kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Yaralanan A.S. (3), U.A. (38), V.A. (36) ve Ş.S. (31) ise hastanede tedaviye alındı. TIR sürücüleri, polis ekiplerince gözaltına alınırken; kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.