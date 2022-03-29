Çatıdan üzerlerine kar yığını düşen 4 araç hasar gördü
Bitlis'te park halindeki araçların üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütleleri düştü. Olayda araçları hasar gören yurttaşlar yetkilileri soruna çözüm bulmaya çağırdı.
Tatvan ilçesi Aydınlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki 5 aracın üzerine düştü. Araçlardan 4’ü hasar gördü.
Aracı hasar gören Ferhat Yılmaz, "Çatılardaki kar ve buz sarkıtları ilçemizin sorunlarından birisidir. O yüzden aracımızı mahalle aralarına bırakamıyorduk. Burası geniş ve kardan temizlenmiş bir cadde ama gördüğünüz gibi burada da çatıdan düşen kar yığınları yüzünden aracımızda büyük maddi hasar oluştu. Bu soruna bir önlem alınmasını ve zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.
Çatılardan düşen kar ve buzdan dolayı araç parklarında sorun yaşadıklarını söyleyen Metin İçen ise, "Bırakın araç park etmeyi artık kaldırımlarda bile yürüyemiyoruz. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
Trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılması ve yoldaki karın temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
İlgili Haberler
- Bitlis'te bu kış 9 metrelik kar yağdı
- Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 5-10 derece birden artacak!
- Meteoroloji uyardı! Kar yağışı, çığ, don ve buzlanmaya dikkat
Video Haberler
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
- Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
- Çalıntı araçlar motorlarını 'change' yapmışlar
- Esenyurt’ta asansörde taciz girişimi
- Kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
- 2 katlı binanın çatısında çökme
En Çok Okunan Haberler
- Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
- WhatsApp kullanıcıları dikkat: 31 Mart son tarih
- Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
- Şeker fiyatları neden artıyor?
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Kılıçdaroğlu’nun avukatı 'Hodri meydan' diyerek duyurdu
- Kar yığınları araçların üstüne düştü
- Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Ceza kesilecek
- Eşini öldüren emekli öğretmen tutuklandı
- Bilecik'te Ramazan pidesine zam!