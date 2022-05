CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar: Seçim için 61 bin kişilik ekip hazır

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, seçim çalışmaları, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar ve sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla İstanbul’da yapılan ‘Milletin Sesi’ mitingiyle ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Yakar, “Genel başkanımızın söylediği gibi il başkanımız Canan Kaftancıoğlu’dur. İstanbul örgütü Kaftancıoğlu’nun yanındadır. Biz siyasi yolculuğumuzu iktidar partisinin muhalefet partileri üzerine yaptığı planlara göre değil, kendi inandığımız doğrular ve topluma katacağımız faydalara göre belirleriz. Canan başkanın davasının açıklanmasından sonra genel başkanımızın tüm milletvekillerimizi İstanbul’a doğru yola çıkmalarını söylemesi ve İstanbul il örgütünün burada toplanması çok kıymetli. Partinin il başkanına bu denli yüksek seviyede sahip çıkması, iktidarın yargı üzerinde kurduğu vesayete bir il başkanı ya da üyesini feda etmeyeceğini söylemesi ve Bursa’daki mitingi İstanbul’a alması Türkiye’de adalet arayan herkese umut oldu” dedi.

"BU TARİHLERDE GİZLİ"

Kaftancıoğlu hakkında verilen cezanın siyasi bir karar olduğunu söyleyen Yakar, “İlk soruşturma il başkanı olduktan iki gün sonra açıldı. Bir gün sonra Cumhurbaşkanı grup toplantısının büyük bir kısmını Canan başkana ayırdı. Genel seçimden 12 gün önce Adalet Bakanlığı, Kaftancıoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Alelade tarihler değil. İki seçim arası 22 Mayıs 2019’da iddianame hazırlandı. 27 Mayıs 2019 iddianame kabul edildi. İlk duruşma tarihi ise ikinci seçimin beş gün sonrasına verilmiş. Resmen sopa gösteriyorlar. 23 Haziran seçimlerinin yıldönümünde istinaf mahkemesi, ilk temyiz aşamasında dosyanın reddiyle ilgili, ‘Ben bunu görüşmem yerel mahkemenin dediği benim için kabuldür’ diyor. Siyasi dava dememizin sebepleri bu tarihlerde gizli. Bu kadar tesadüf olamaz. Canan başkan üzerinden aslında tüm Türkiye’deki muhalefete mesaj verilmek isteniyor. Yerel seçimden önce Erdoğan, ‘İstanbul’da teklersek, Türkiye’de tökezleriz ona göre çalışın’ dedi ve İstanbul’u kaybettiğini gördü. Kaybettikten sonra da bu gün Canan Başkan üzerinden yarın İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun hakkında açılan bir dava var. Onda da siyasi yasak talebi var. Türkiye’de bu davanın bir vicdanları kanattığını düşünüyorum” diye konuştu.

57 BİN SANDIK GÖREVLİSİ

İstanbul İl Başkanlığı olarak seçime hazır olduklarını dile getiren Yakar, seçim için yaptıkları “ÖBEK” çalışması hakkında bilgi verdi.

Yakar, “ÖBEK çalışmamızda, 400 seçmeni bir partilimiz hane hane geziyor, sorunlarını dinliyor ve bunları not alıyor. Şu an Canan başkanın gündeminde ÖBEK çalışması var. Davanın getirdiği nokta bizi ÖBEK çalışmasında daha fazla motive etti. Şimdi artık bir fazla çalışmak durumundayız. Canan Başkanın tek gündemi var, o da önümüzdeki seçim. İl binamızda bir çağrı merkezi kurduk. Canan Başkan ve bu yönetim seçim yokken de seçim varmış gibi çalıştı. İstanbul’da şu an her okula iki tane avukat teyidimiz var. Yaklaşık 4 bin avukat ve 57 bine yakın asil ve yedek sandık görevlimiz şu anda göreve hazır. Sandıklardan tutanağı alıp partiye teslim edecek büyük bir partili ordusu var. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız ve çalışmaya devam ediyoruz. İlk hedefimiz, İstanbul’da 4 milyon 481 bin 125 hane var. Hepsini ziyaret edeceğiz. İstanbul’da 26 bin 839 tane ÖBEK sorumlumuz var. Yurttaşın sorunlarını sokak sokak gezerek dinliyoruz. Kararsız seçmenin neden bize yönelmesi gerektiğini ölçüyoruz” ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN İLGİSİ YOĞUN"

Gençlere ulaşmak için çalımalar yürüttüklerini söyleyen Yakar, “ilk kez oy kullanacak gençlere ulaşıyoruz. Gençlerin hem partimize hem de 6’lı masaya ve oradaki çalışmalara ilgisinin yoğun olduğunu görüyoruz” dedi.