CHP Milletvekili Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanıklardan biri 10 ay, diğeri 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında karar duruşması görüldü.
Tekirdağ 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ömer Ö. ve avukatı Cumali Pehlivan ile Gaytancıoğlu'nun avukatı Bahadır Berk katıldı.
Tutuksuz sanık Özlem F.A. ise doktor raporu olduğu için duruşmaya gelmedi.
Sanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Ömer Ö'ye şantaj suçundan 10 ay, Özlem F. A'ya ise 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan Ömer Ö. ve Özlem F.A'nın yargılanmasına 14 Ocak 2020'de başlanmıştı.
Video Haberler
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Dolarda yeni şok beklentisi
- Asgari ücret toplantısıyla ilgili yeni açıklama
- Katar'a söz verilen dolar kuruyla ilgili çarpıcı iddia!
- Ekonomi zirvesi sona erdi
- Ünlü şarkıcı kaza geçirdi
- Olunca öğrenirsiniz
- Sahne şovu yapan çift metrelerce yükseklikten düştü