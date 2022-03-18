CHP'den eczacılık protokolüne tepki: 'AKP market açar gibi eczacılık fakültesi açmaya devam ediyor'

18 Mart 2022 Cuma, 13:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, fiziki altyapısı ve akademik kadro olanaklarının eczacılık eğitimi için yeterli hale gelinceye kadar 19 Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eğitim görmelerine ilişkin iki üniversite arasında imzalanan protokolü TBMM gündemine taşıdı.

“ERDOĞAN’IN BEYANI DOĞRULTUSUNDA MEZUNLAR KADERİNE Mİ TERK EDİLDİ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Taşcıer, şu soruları yöneltti:

“2019 yılında kurulmuş bir eczacılık fakültesinin aradan geçen üç yıla karşın hala fiziki altyapı ve akademik kadro olanakları bakımından eczacılık eğitimi için yeterli hale gelmemiş olması, bu fakültenin bir planlama dahilinde kurulmadığını göstermekte midir? Türkiye’deki tüm eczacılık fakültelerinde fiziki altyapı ve akademik kadro yeterlilikleri bakımından bir inceleme yapılması planlanmakta mıdır? Eczacılık eğitimine uygun fiziki altyapı ve akademik kadro olmaksızın açılan Eczacılık Fakültesi’nin kurulmasını kimler talep etmiştir ve bu talep neden uygun görülmüştür? Oluşan kamu zararıyla ilgili bir inceleme yapılmış mıdır?"

"Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyon Belgesi’ne göre 2023 yılında eczacı ihtiyacının 32 bin 900 olarak öngörüldüğünü, ancak bugün bu sayının şimdiden 42 bini aşmış durumda olduğuna dikkat çeken Taşcıer, “Devletin kendi raporları ortadayken, hangi öngörü, plan, program ve bilimsel verilere göre hala yeni eczacılık fakülteleri açılmaktadır? Devlet raporlarına göre ihtiyacın üzerinde olan eczacıların karşı karşıya kaldığı işsizlik sorunuyla ilgili bir çözüm üretilmesi planlanmakta mıdır? Yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok’ beyanı doğrultusunda, eczacılık fakültesi mezunları da kaderlerine mi terk edilmişlerdir."

“AKP MARKET AÇAR GİBİ ECZACILIK FAKÜLTESİ AÇIYOR”

Taşçıer, "2019 yılında kurulmuş bir eczacılık fakültesinin aradan geçen üç yıla karşın hala fiziki altyapı ve akademik kadro olanakları bakımından eczacılık eğitimi için yeterli hale gelmemiş olması, bu fakültenin de diğer pek çok eczacılık fakültesi gibi hiçbir plan ve program olmadan, birilerinin isteğiyle, sadece açmış olmak için kurulduğunu gösteriyor. Yıllardır hem bizler hem de meslek birliğimiz ve odalarımız söylüyor, fiziki koşulları ve akademik kadrosu eczacılık eğitimi için uygun olmayan fakülteler kuruluyor, bunu yapmayın diyoruz ama maalesef AKP iktidarı market açar gibi eczacılık fakültesi açmaya devam ediyor.

İşsiz eczacılar sorunu dağ gibi önümüzde duruyor ancak iktidardakiler buna çözüm üretmek yerine sorunu daha da derinleştirecek adımlar atıyor. İktidar partisindeki eczacı milletvekilleri de bu durumdan oldukça memnun olacak ki sesleri hiç çıkmıyor. Tüm meslektaşlarım ve eczacılık öğrencileri bu sessizliği ibretle izliyor ve gereken cevabı da sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.