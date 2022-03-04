CHP'li Levent Gök'ten Sağlık Bakanı'na: "Yasal dayanaklarını açıklar mısınız?"
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, iş bırakma eylemine hazırlanan sağlık çalışanlarının disiplin soruşturması ile tehdit edildiğini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Gök, "Sağlık çalışanlarının disiplin soruşturması ile tehdit edilmesinin yasal dayanaklarını açıklar mısınız" diye sordu.
Sağlık çalışanları, Tıp Bayramı kapsamında 14-15 Mart'ta özlük haklarında iyileştirmeler yapılması talebiyle iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle iş bırakma eylemlerine katılan sağlık çalışanlarına disiplin mevzuatı uygulanacağını duyurdu.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, sağlık çalışanlarının tehdit edildiğini savundu. Gök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, şu soruları yöneltti:
"Hak talebiyle eylem yapan sağlık çalışanlarının disiplin soruşturması ile tehdit edilmesinin yasal dayanaklarını açıklar mısınız?
Hak taleplerinin disiplin soruşturması tehdidi ile susturulmaya çalışılmasını demokratik ve vicdani buluyor musunuz?
2017 – 2022 yılları arasında herhangi bir demokratik eyleme katılması sebebiyle hakkında disiplin soruşturması başlatılan sağlık çalışanlarının sayısını açıklar mısınız? Söz konusu soruşturmalar sonucunda uygulanan cezai işlemlerin sayısını ve mahiyetlerini açıklar mısınız?
Sağlık emekçilerinin talep ettiği özlük haklarının sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaları açıklar mısınız?"
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